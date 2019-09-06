ExxonMobil еще не заключала договор о продаже активов в Норвегии

ExxonMobil еще не подписывала соглашение о продаже активов на шельфе в Норвегии, заявила пресс-секретарь компании Анне Фоугнер порталу E24. Компания пока заключила только эксклюзивное соглашение о продолжении переговоров на тему покупки активов с норвежской Vaar Energi. «Окончательный договор о продаже еще не подписан»,— сказала госпожа Фоугнер.

О планах ExxonMobil продать свои активы норвежской нефтегазовой компании Var Energi ранее сообщило агентство Reuters. Стоимость активов оценивалась в $4 млрд. По данным агентства, о сделке объявят в конце сентября.

Ранее Reuters также писало о том, что Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов. В августе Exxon вела переговоры с несколькими компаниями, чтобы оценить их интерес к своим активам в Северном море, которые оцениваются в $2 млрд.