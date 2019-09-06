Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии

Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В рамках сделки будут проданы миноритарные пакеты акций более 20 месторождений.

По данным агентства, еще в июне компания объявила о намерении прекратить добычу в Норвегии. Местные СМИ сообщали, что покупателем активов Exxon стала норвежская нефтегазовая компания Var Energi. О сделке планируется объявить в конце сентября.

В Exxon заявили, что «не комментируют коммерческие обсуждения». Представитель Var Energi отказался от комментариев. На фоне новостей о предполагаемой сделке акции Exxon на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 1,7%.

Ранее Reuters сообщало, что Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов. В августе Exxon вела переговоры с несколькими компаниями, чтобы оценить их интерес к своим активам в Северном море, которые оцениваются в $2 млрд.