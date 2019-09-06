СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих

РБК выяснил имена погибших в Сирии российских военнослужащих. По словам источника издания, погибли, подорвавшись на мине, старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. Все они служили в силах специальных операций ВС России, уточнил собеседник СМИ. Текст о погибших РБК иллюстрирует фотографией, на которой запечатлены три портрета в траурных рамках и с возложенными к ним цветами.

Ранее имя Кирилла Никонова называло издание «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на одноклассников военнослужащего, которые связались с его родителями. Отмечалось, что Никонову было 27 лет, он жил в Волгодонске Ростовской области. У него остались жена и двое детей.

Источник РБК рассказал, что вечером 3 сентября восемь человек проводили разведку. Около позиций сирийских войск они разделились на две группы. Одна из них пострадала от подрыва мины типа ОЗМ-72 — осколочной заградительной мины. Вторая группа начала спасать товарищей, однако во время этого произошел еще один подрыв. В результате погибли три человека, еще двое получили ранения.

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О том, что в Сирии погибли несколько российских военных, накануне сообщили газета «Ведомости» и арабское издание «Аль-Масдар». Минобороны России эту информацию отрицало. В ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб «никаких российских наблюдательных постов не существует».

Напомним, в августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

О ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».