МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве

МВД РФ в ответ на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщило, что не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.

«Представленные в обращении сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения. Нарушений законодательства РФ в действиях сотрудников ГУ МВД России по г. Москве не установлено»,— говорится в ответе МВД.

Генпрокуратура выявила лишь одно нарушение в отношении корреспондента агентства Reuters М. В. Цветковой: ее вместе с журналистом газеты «Комсомольская правда» Р. О. Головановым доставили в ОМВД в 14:05, поскольку они не имели видимых отличительных знаков представителя СМИ. Господина Голованова отпустили в 15:00 без составления протокола, а госпожу Цветкову — в 17:45. «Предусмотренный ст. 27.5 КоАП РФ срок административного задержания в ее отношении нарушен. По данному факту Савеловской межрайонной прокуратурой 28.08.2019 в ОМВД внесено представление об устранении нарушений закона»,— сообщили в прокуратуре.

СПЧ в обращении указывало на задержания заместителя редактора отдела «Политика и общество» РБК Владимира Дергачева, корреспондента РБК-ТВ Елены Шевелевой, журналиста газеты «Ведомости» Елены Вавиной, журналиста издания «Сноб» Никиты Павлюк-Павлюченко, фотографа информационного агентства Associated Press Александра Земляниченко, а также о применении силы в отношении журналиста телеканала «Дождь» Владимира Роменского. В прокуратуре сообщили, что указанные журналисты не задерживались и жалоб от них не поступало.

Напомним, господина Роменского задержали, когда он освещал массовые протесты в эфире телеканала. В заявлении в СКР и МВД он указывал, что один из сотрудников полиции схватил его за одежду и «с силой ударил его об борт служебного автобуса, сорвав с него наушники». Владимир Роменский готов опознать этого полицейского.

Более 30 правозащитных организаций подписали обращение к главам МВД, СКР и Росгвардии, требующее расследования случаев насилия по отношению к участникам несанкционированных московских акций. Свое обращение в ведомства о чрезмерном применении силы также направила Федеральная адвокатская палата.

О требованиях правозащитников расследовать действия силовиков на акциях в Москве — в материале “Ъ” «Власти были суперготовы».