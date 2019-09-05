Азиатские биржи выросли на новостях о новом раунде торговых переговоров КНР и США

Сегодня, 5 сентября, утром азиатские фондовые индексы резко выросли на поступивших новостях о новом раунде торговых переговоров между США и КНР. Министерство торговли КНР сообщило, что переговоры возобновятся «в начале октября». Это было согласовано в ходе телефонной беседы между вице-премьером КНР Лю Хэ, торговым спецпредставителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. В аппарате господина Лайтхайзера подтвердили факт телефонной беседы с китайской стороной, добавив, что переговоры пройдут в Вашингтоне «в ближайшие несколько недель».

После этих новостей биржи Азии прибавили 1–3% из-за роста оптимизма инвесторов по поводу возможного ослабления напряженности в торговых отношениях между США и КНР. Ранее обмен ударами между США и КНР в торговой войне уже несколько раз приводил к снижению биржевых котировок как в США, так и в Азии — на фоне растущих опасений замедления мировой экономики из-за торговых войн. Последний раз такое снижение было зафиксировано в США в минувший вторник.

1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

О том, как введение пошлин влияет на бизнес и экономику стран, читайте в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».

Евгений Хвостик