Вице-спикер Мосгордумы назвал антикоррупционную проверку обычной практикой

Вице-спикер Мосгордумы, секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский назвал предстоящую ему антикоррупционную проверку обычной практикой в госорганах. Решение рассмотреть вопрос о соблюдении депутатом антикоррупционного законодательства было принято в Кремле после обращения депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

«То, что в госорганах подобного рода процедура проходит, это обычная практика, — заявил господин Метельский (цитата по "РИА Новости"). Таких заявлений достаточно много, и когда они приходят в управление, то руководитель управления в любом случае должен подтвердить, что получено, разбираемся с данным фактом. Больше ничего. Это нормальная юридическая практика». Вице-спикер столичного парламента считает проверку правильной, поскольку она сможет «раз и навсегда» подтвердить, что он «честен и чист».

Напомним, 1 июля Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал материал, в котором сообщалось о гостиницах в Австрии. По данным фонда, Андрей Метельский оформлял их на свою мать, сына и друга. Также господина Метельского заподозрили в ведении бизнеса в период исполнения обязанностей депутата. Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру и управление президента осуществить проверку изложенных в публикации фактов.

В ответ на публикацию вице-спикер Мосгордумы подал иск о защите чести и достоинства к ФБК, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу. Депутат заявил “Ъ”, что защищает свою мать и семью в целом от «грязи», которую вылили на них оппозиционеры, но требовать деньги за моральный вред считает неправильным.

Подробности — в материале “Ъ” «Андрей Метельский защищает семью».