В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию

В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Ранее господин Рашкин просил Генпрокуратуру и управление президента осуществить проверку фактов, изложенных в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В ней сообщалось о гостиницах в Австрии, которые депутат, по данным фонда, оформлял на свою мать, сына и друга. В материалах ФБК речь также шла о мотосалоне в Москве. В частности, Андрея Метельского заподозрили в ведении бизнеса в период исполнения обязанностей депутата.

В ответ господин Метельский подал иск о защите чести и достоинства к ФБК, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу. Депутат заявил “Ъ”, что защищает свою мать и семью в целом от «грязи», которую вылили на них оппозиционеры, но требовать деньги за моральный вред считает неправильным. В ФБК заявили, что не планируют удалять информацию о российских и зарубежных активах единоросса и его близких.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Андрей Метельский защищает семью».