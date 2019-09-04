Правительство Украины предложило президенту уволить Кличко с поста главы киевской администрации

Правительство Украины направило президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Премьер-министр страны Алексей Гончарук подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент.

«Мы обратились с представлением в офис президента на увольнение господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает»,— сообщил господин Гончарук (цитата по ТАСС). Он отметил, что в Киеве еще не прекратилась коррупционная практика из-за давления группами влияния на деятельность администрации, и новый глава должен исправить это.

Напомним, господин Кличко занимает одновременно должности мэра Киева и главы столичной городской администрации. На должность главы столичной городской администрации господина Кличко назначил предыдущий президент Петр Порошенко. Слухи о возможном смещении мэра стали распространяться еще в начале июля. Была инициирована проверка информации о его злоупотреблениях во время строительства и реконструкции мостов в Киеве. Бывший боксер все обвинения отрицает.

В июле президентская партия «Слуга народа» заявляла о намерении инициировать законопроект, разделяющий должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации. Господин Зеленский попросил спортсмена уйти в отставку. Бывший боксер заявил, что лишение избранного мэра исполнительских полномочий — это возвращение «методов Януковича». Позже он сообщил, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева. Офис президента попросил правительство сделать представление об увольнении господина Кличко с поста главы городской администрации, сохранив должность мэра.

Из 24 глав регионов украинский лидер уволил уже 19. Вместе с тем идут перестановки в дипкорпусе и ротация руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины.

О том, чего еще добился господин Зеленский за 100 дней президентства — в публикации “Ъ” «Нешуточная власть».