Кличко заявил о намерении снова баллотироваться на должность мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на эту должность. «Я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю»,— заявил господин Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег».

«Сдаваться — не в моих принципах»,— подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Виталия Кличко уйти в отставку. Бывший боксер занимает одновременно должности мэра Киева и главы столичной городской администрации.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Владимир Зеленский отправил Виталия Кличко в политический нокдаун».