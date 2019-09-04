ЕС, Россия и Украина согласуют дату трехсторонних переговоров о транзите газа в ближайшее время

Россия, Украина и Еврокомиссия в ближайшее время согласуют дату проведения трехсторонних переговоров о поставках и транзите российского газа через Украину в ЕС, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.

«По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время проведения такой встречи. Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре»,— заявил господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе на Украине был утвержден новый министр энергетики Алексей Оржель. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

В конце года истекает действующий контракт на транзит российского газа с Украиной и Еврокомиссией. В июле «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей.

Как утверждали источники Reuters, Россия планирует добиться заключения сделки с Киевом на транзит газа в Европу после 2019 года. Евросоюз считает, что двум странам нужно заключить газовый контракт на десять лет.

Как Украина рассчитывает заместить поставки из России, читайте в публикации “Ъ” «Украина надеется на белорусское топливо».