Украина будет добиваться долгосрочного контракта на транзит газа

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны. Для достижения такого результата необходимо «хорошо поработать», сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту»,— сообщил он (цитата «24 канала»).

Процесс подготовки премьер-министр комментировать не хочет. «Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах»,— сказал господин Гончарук.

В конце года истекает действующий контракт на транзит российского газа с Украиной и Еврокомиссией. В июле «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей.

Как утверждали источники Reuters, Россия планирует добиться заключения сделки с Киевом на транзит газа в Европу после 2019 года. Евросоюз считает, что двум странам нужно заключить газовый контракт на десять лет.

Как Украина рассчитывает заместить поставки из России, читайте в публикации “Ъ” «Украина надеется на белорусское топливо».