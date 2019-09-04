Титов предложил амнистировать предпринимателей к 75-летию Победы

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне амнистировать ряд осужденных за экономические преступления. Список, как сообщает РБК, уже отправлен экспертам Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Господин Титов предлагает освободить впервые осужденных по предпринимательским статьям УК, впервые осужденных за экономические преступления небольшой и средней тяжести и осужденных за преступления в сфере экономики (21 и 22 глава УК) ненасильственного характера, которые отбыли срок, достаточный для применения УДО. Кроме того, проект омбудсмена предусматривает сокращение на четверть неотбытой части наказания для осужденных на срок свыше пяти лет за умышленные преступления в сфере экономики, совершенные без применения насилия.

Также господин Титов предлагает прекратить уголовные дела в отношении подозреваемых и обвиняемых по экономическим статьям в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожности, за которые предусмотрено наказание не более 5 лет тюрьмы, а также в отношении подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, за которые не предусмотрено наказание, связанное с лишением свободы.

Ранее член СПЧ Илья Шаблинский рассказал о намерении членов совета попросить включить в проект амнистии участников дел о массовых беспорядках в Москве. При этом другой член совета Тамара Морщакова отметила, что пока некорректно говорить о проекте амнистии. По ее словам, проект документа еще только составляется, и «непонятно, будет ли он принят к рассмотрению».