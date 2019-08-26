СПЧ хочет попросить включить в проект амнистии участников дела о массовых беспорядках

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский рассказал о намерении членов совета попросить включить в проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне участников дел о массовых беспорядках в Москве. При этом другой член совета Тамара Морщакова отметила, что пока некорректно говорить о проекте амнистии.

«Раньше не было необходимости включать в амнистию ст. 212 УК РФ, а тут она явно искусственно притянута, хотелось бы этих ребят освободить»,— сказал господин Шаблинский «Интерфаксу».

Госпожа Морщакова подчеркнула, что проект амнистии еще только составляется и «непонятно, будет ли она принята к рассмотрению». «Если бы я что-то сейчас сказала, это была бы сплошная спекуляция, в итоговом варианте может вообще ничего из этих предложений не остаться, мало того, ее вообще могут не принять»,— добавила она.

Напомним, уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несанкционированного митинга 27 июля. Сейчас по нему арестованы 13 человек. Протестные акции в Москве продолжаются с июля. Поводом послужил отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Участников массовых беспорядков стало на одного меньше».