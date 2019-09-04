Скворцова пообещала зарегистрировать «Фризиум» в кратчайшие сроки

Минздрав России постарается провести регистрацию препарата «Фризиум» в кратчайшие сроки, если производитель подаст соответствующее заявление. «Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки»,— заявила на Восточном экономическом форуме глава ведомства Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Московский эндокринный завод, по словам министра, уже закупил 10 тыс. упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, в том числе «Фризиум».

Напомним, ранее в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Оба случая получили широкую огласку, уголовные дела были закрыты.

Как сообщал ранее “Ъ”, для ввоза психотропных препаратов разработаны поправки к закону об обращении лекарственных средств. Препараты намерены закупать по квоте, сформированной исходя из числа нуждающихся. При этом в детском хосписе «Дом с маяком» пожаловались на проблему с определением числа нуждающихся: данные хосписа не совпадают с данными региональных минздравов.

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