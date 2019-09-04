Минприроды ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» о наращивании разведки в Арктике

Минприроды России ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» об увеличении работ по разведке месторождений в Арктике, сообщил «РИА Новости» глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«Мы ведем переговоры с нашими компаниями, в том числе с такими крупными, как "Газпром" и "Роснефть", об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке в шельфовой зоне России в Арктике»,— сказал господин Кобылкин журналистам на Восточном экономическом форуме, открывшемся сегодня во Владивостоке.

По словам министра природных ресурсов, вложение относительно небольших для компаний денег, выделяемых на разведывательную деятельность, поможет более детально изучить арктические недра.

В начале 2010-х годов арктический шельф считался основным будущим источником прироста добычи нефти и газа в России, а крупнейшие госкомпании «Роснефть» и «Газпром» вели активную борьбу за получение лицензионных участков. Летом 2019 года Минприроды заявило о том, шанс на запуск на арктическом шельфе новых крупных месторождений до 2030 года минимален. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, активной геологоразведке мешает низкая цена нефти, нехватка морских буровых платформ, а также налоговых стимулов.

О том, почему освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний, читайте в материале “Ъ” «Мечты не сбурились».