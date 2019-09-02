Китай пожаловался в ВТО из-за американских пошлин

Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США дополнительных пошлин на китайские товары. Напомним, с 1 сентября Вашингтон повысил размер денежных сборов на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%.

«1 сентября официально вступил в силу первый пакет дополнительных пошлин США на экспорт Китая объемом $300 млрд. Китай инициировал разбирательство в рамках механизма урегулирования споров ВТО»,— говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

В Пекине заявили, что политика Вашингтона противоречит договоренностям, достигнутым лидерами двух стран в Осаке.

В ответ на действия США Китай ввел 10-процентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд. Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

Как введение пошлин влияет на бизнес и экономику стран, читайте в публикации “Ъ FM”.