Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США

Китай ввел 10%-е пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд. Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

Эти меры были приняты в ответ на аналогичные шаги США. Напомним, США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. Как уточнил ранее американский президент Дональд Трамп, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров.

Как развивается торговая война США и Китая, читайте в материале “Ъ”.