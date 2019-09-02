Минюст РФ ликвидировал шесть политических партий за неучастие в выборах

Министерство юстиции РФ ликвидировало шесть российских политических партий за их неучастие в выборах, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Управление Минюста по Республике Северная Осетия—Алания ликвидировало их региональные отделения.
Это организации:
Ранее Верховный суд РФ ликвидировал семь партий, включая Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию «Города России», Партию пенсионеров России, народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Решение было принято на основании запроса Минюста.
Напомним, глава ЦИКа Элла Памфилова допустила, что в ближайшее время будет ликвидирована треть российских партий. Всего в РФ зарегистрирована 61 партия. Больше половины, как говорила госпожа Памфилова, были созданы семь лет назад.
Как создавались и куда делись партии 2012 года, читайте в материале “Ъ” «Партийный недострой».
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