Минюст РФ ликвидировал шесть политических партий за неучастие в выборах

Министерство юстиции РФ ликвидировало шесть российских политических партий за их неучастие в выборах, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Управление Минюста по Республике Северная Осетия—Алания ликвидировало их региональные отделения.

Это организации:

Народная партия России;

«За женщин России»;

«Союз горожан»;

Социал-демократическая партия России;

Партия пенсионеров России;

«Города России».

Ранее Верховный суд РФ ликвидировал семь партий, включая Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию «Города России», Партию пенсионеров России, народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Решение было принято на основании запроса Минюста.

Напомним, глава ЦИКа Элла Памфилова допустила, что в ближайшее время будет ликвидирована треть российских партий. Всего в РФ зарегистрирована 61 партия. Больше половины, как говорила госпожа Памфилова, были созданы семь лет назад.

Как создавались и куда делись партии 2012 года, читайте в материале “Ъ” «Партийный недострой».