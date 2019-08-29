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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Вирджил ван Дейк назван лучшим футболистом по версии UEFA

Лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) стал голландец Вирджил ван Дейк — центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной.

Аргентинец Лионель Месси стал лучшим нападающим (нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», капитан сборной).

Голландец Френки де Йонг стал лучшим полузащитником (полузащитник «Барселоны» и сборной).

Бразилец Алисон Бекер стал лучшим вратарем (вратарь «Ливерпуля» и сборной).

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