Вирджил ван Дейк назван лучшим футболистом по версии UEFA

Лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) стал голландец Вирджил ван Дейк — центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной.
? 2018/19 UEFA Men's Player of the Year ?— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 29 августа 2019 г.
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Аргентинец Лионель Месси стал лучшим нападающим (нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», капитан сборной).
Голландец Френки де Йонг стал лучшим полузащитником (полузащитник «Барселоны» и сборной).
Бразилец Алисон Бекер стал лучшим вратарем (вратарь «Ливерпуля» и сборной).
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