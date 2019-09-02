Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября

Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября. Акция планируется на проспекте Сахарова в 14:00, сообщила в Facebook член совета московского отделения партии Эльвира Вихарева.

Напомним, протесты в Москве продолжаются с июля. Поводом стал отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций властями не санкционированы. После несанкционированного митинга 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках. Еще одно несанкционированное шествие состоялось 31 августа, никто задержан не был.

Подробнее об акциях — в материале “Ъ” «Судебная афиша и полицейский рейтинг».