Генконсульство РФ: данных о пострадавших при стрельбе в Техасе иностранцах нет

Департамент информации полиции города Одесса, штат Техас, не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Хьюстоне.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших»,— говорится в сообщении диппредставительства.

В агломерации Мидленд—Одесса произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погибли 5 человек, пострадал 21. Полиция сообщила о ликвидации стрелка. Преступников могло быть двое.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии.