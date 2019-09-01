Генконсульство РФ: данных о пострадавших при стрельбе в Техасе иностранцах нет

Департамент информации полиции города Одесса, штат Техас, не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Хьюстоне.
«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших»,— говорится в сообщении диппредставительства.
В агломерации Мидленд—Одесса произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погибли 5 человек, пострадал 21. Полиция сообщила о ликвидации стрелка. Преступников могло быть двое.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии.
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