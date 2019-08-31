Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси. В его микроблоге появилось несколько коротких сообщений, в том числе с ненормативной лексикой, расистскими высказываниями и угрозой взрыва. Позже они были удалены.

Как сообщил представитель компании Брэндон Боррман, в Twitter уже знают о случившемся и выясняют все обстоятельства. Джек Дорси является одним из основателей компании. На его аккаунт подписано около 4,2 млн пользователей.

Напомним, 12 июня была взломана страница премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Twitter. Неизвестные опубликовали два ответа на сообщение посла Ирака в России.

Есть ли у политиков дополнительная защита от взломов, читайте в материале “Ъ FM”.