13 июня, четверг
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В правительстве сообщили о взломе Twitter Дмитрия Медведева

В правительстве подтвердили, что страница премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter была взломана. «Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен»,— сообщили в пресс-службе правительства (цитата по «РИА Новости»).

Ранее на странице господина Медведева в Twitter появились два ответа на сообщение посла Ирака в России: «Vk mho cucumber uovunpniophvoui» и «Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi». Вскоре обе записи удалили.

Ранее хакеры взломали аккаунт Социал-Демократической партии Швеции в Twitter и сообщили об отставке с поста премьер-министра Стефана Левена. Кроме того, на странице партии появились сообщения о легализации марихуаны в стране и призывы к покупке биткоинов.

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