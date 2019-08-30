По делу Арашуковых задержан еще один фигурант

Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова. Следственные органы объявили его и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова в розыск еще в феврале 2019 года.

Господин Евгамуков был задержан на территории Краснодарского края в ходе совместной операции с краевым управлением МВД и доставлен в КЧР. По ходатайству следствия он арестован по решению суда на два месяца до 3 ноября 2019 года. Как уточнили в УФСБ по КЧР, розыск осуществлялся в рамках уголовного дела по расследованию деятельности организованного преступного сообщества во главе с бывшим советником генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым. Следствие подозревает Уали Евгамукова в участии «при реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах».

Всего по делу о хищениях у «Газпрома» арестованы более десяти человек, включая экс-советника гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и экс-сенатора Рауфа Арашукова, которого также обвиняют в организации заказных убийств.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «К делу Арашуковых подключились чекисты».

Александра Ларинцева, Пятигорск