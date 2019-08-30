СБУ: обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа

Обмен задержанными и осужденными лицами между Киевом и Москвой сегодня не состоится, сообщила украинскому изданию «Обозреватель» пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. Окончательная дата обмена пока не установлена. «Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет»,— сказала госпожа Гитлянская, добавив, что препятствий к обмену нет, а сама процедура идет планово.

Хотя официально о дате обмена объявлено не было, он ожидался сегодня. Ночью появилась информация о случившемся обмене. Позже СБУ и офис президента Украины это опровергли, подчеркнув, что переговоры продолжаются. Адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин сказал “Ъ FM”, что сейчас идет процедура оформления необходимых бумаг и сбор заключенных под Киевом, а обмен, предположительно, состоится 3 сентября.

Как ранее сообщал “Ъ”, переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около тридцати граждан Украины, как уже осужденные за преступления в России, так и находящиеся под следствием за них. Уголовное дело же в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

О вариантах обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков отправят сидеть на родину».