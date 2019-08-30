Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается. «Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию»,— написала госпожа Гитлянская в Facebook.

Офис президента Украины подтвердил, что информация о завершении обмена не соответствует действительности. «Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества»,— говорится в сообщении. В офисе подчеркнули, что сообщат «на официальных каналах», когда «взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится».

Источник «Интерфакса» в Москве сказал, что обмен еще не начался, так как «необходимо еще некоторое время для оформления документов». «Сообщения, появившиеся в Telegram-каналах, о том, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт Остафьево, не соответствуют действительности»,— подчеркнул собеседник агентства.

Адвокат удерживаемых граждан России Валентин Рыбин сказал “Ъ FM”, что говорить о том, что «процесс пошел», еще рано. «Процедуры готовятся, люди оформляются, но никто, насколько мне известно, из Москвы еще не вылетел в Киев. И я вам больше скажу, что никто из российских граждан и украинцев, которые будут принимать участие в обмене, тоже со своих мест не сдвинулся. Часть из них находится в пункте сбора под Киевом, а часть из них еще находится в следственных изоляторах и местах отбывания наказания»,— уточнил он.

Напомним, Telegram-каналы Baza и Незыгарь сообщали, что стороны обменялись заключенными в подмосковном аэропорту Остафьево. Кроме того, ранее новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поделился записью сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой о завершении обмена.

Как рассказывал источник “Ъ”, обмен заключенных обсуждался во время первого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. В частности, тогда лидеры двух стран, по словам собеседника “Ъ”, согласовали возвращение украинских моряков.

О деталях обмена и подготовке к нему читайте в публикации “Ъ” «Украинских моряков отправят сидеть на родину».