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Счетная палата предложила изменить принцип расчета транспортного налога

Счетная палата поручила рассмотреть вопрос об изменении принципа применения повышающего коэффициента при начислении транспортного налога. Сейчас он устанавливается для автомобилей стоимостью более 3 млн руб. Предлагается применять коэффициент в зависимости от мощности автомобиля, а не стоимости. Отчет опубликован в бюллетене Счетной палаты (.pdf).

Контрольный орган проводил проверку администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей. Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом «необходимо совершенствовать», считают в Счетной палате.

«Ежегодно размещаемые Минпромторгом России на официальном сайте перечни (автомобилей дороже 3 млн руб.— “Ъ”) не содержат значительное количество дорогостоящих легковых транспортных средств. Например, легковые транспортные средства Tesla Motors Model S, Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M50D, Porsche Cayman GТ4 в отдельных периодах или в ряде периодов в перечнях отсутствуют. В этой связи при исчислении транспортного налога налоговыми органами к указанным транспортным средствам не применяется повышающий коэффициент»,— говорится в отчете.

Также у Счетной палаты возникли претензии к сборам имущественного налога. В отчете их доля называется незначительной, при этом отмечается, что уровень задолженности по уплате этих налогов в 2016–2017 годах увеличился.

«Значительные суммы задолженности по имущественным налогам с физических лиц признаются налоговыми органами безнадежными к взысканию с последующим списанием»,— отмечают в контрольном органе.

В Иваново и Смоленске нет сведений о 6,7 тыс. земельных участков и 4 тыс. объектов капитального строительства. В базе у многих объектов либо не указана кадастровая стоимость, либо она находится на уровне от 1 до 100 руб.

В итоге Счетная палата называет меры по взысканию налогов с физических лиц «недостаточно эффективными».

Напомним, Счетная палата выявила нарушения у Росстата, который заказал за 65 млн руб. обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения. Оказалось, что дизайн сайта не изменился, а приложение отсутствует в App Store и Google Play.

Подробнее о проверке читайте в материале “Ъ” «Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей».

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