Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС. Наблюдатели прибыли в следственный изолятор, чтобы встретиться с господином Сенцовым и другими гражданами Украины, которые там содержатся.

«Им заявили, что с Сенцовым они встретиться не смогут, потому что его в этом следственном изоляторе нет»,— сказали в ОНК. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что в «Лефортово» доставлен украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж.

Напомним, сегодня, 29 августа, по информации источников «Интерфакса» и ТАСС, украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, был доставлен из колонии города Лабытнанги (ЯНАО) в «Лефортово» в рамках процесса обмена заключенными с Украиной. По другим данным, господин Сенцов был доставлен в «Бутырку». Однако депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение задержанных в России украинцев и подтвердил, что режиссер находится в СИЗО «Лефортово». В Кремле не стали комментировать сообщения об этапировании и возможном обмене украинского режиссера.

Напомним, договоренности об обмене между Россией и Украиной были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. В обмене в том числе могут участвовать моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Сообщалось, что Олега Сенцова и главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского предположительно в списках не будет.

О подготовке к обмену заключенными и освобождении господина Вышинского читайте в материале “Ъ” «Укрепление обменного курса».