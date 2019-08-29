Зеленский предложил сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов и закреплении пропорциональной системы выборов. Документ предусматривает внесение изменений в ст. 76 и 77 Конституции страны. Законопроект зарегистрирован, текст и пояснительная записка пока отсутствуют. Ранее сообщалось, что число депутатов сократится с 450 до 300.

Сегодня проходит первое заседание Верховной рады, которая находится под полным контролем пропрезидентской партии «Слуга народа». На нем ожидается принятие документа об импичменте, а также о сокращении числа депутатов. По информации “Ъ”, может быть предпринята попытка провести через Раду закон, позволяющий отзывать мандаты депутатов.

На заседании глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран председателем Верховной рады. За него проголосовали 382 депутата при минимуме в 226 голосов.

Также названы кандидаты в новое правительство. Был внесен законопроект об импичменте президента.

Подробнее о заседании Рады — в публикации “Ъ” «Земля "слугами" полнится».