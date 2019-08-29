Советник Трампа пообещал правительству Молдавии поддержку со стороны США

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном продолжение внешней поддержки парламентского большинства и правительства страны. По словам господина Додона, визиты представителей американского Госдепа и Международного агентства по развитию (USAID) свидетельствуют «о начале принципиально нового этапа развития стратегического партнерства между странами».

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений. «В этом контексте пришли к единому мнению о важности сохранения внутреннего консенсуса и продолжения внешней поддержки парламентского большинства и правительства Республики Молдова»,— сказал он (цитата по агентству «Sputnik Молдавия»).

Господин Болтон прибыл в Кишинев из Киева. Позднее 29 августа он отправился в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

О встрече Джона Болтона с президентом Украины Владимиром Зеленским читайте в публикации “Ъ”.

О его встрече с президентом России Владимиром Путиным — в материале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».