Лукашенко предложил начать белорусско-американские отношения «с нового листа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Вашингтон должны «начать отношения с нового листа». «Мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа»,— сказал политик в Минске на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном (цитата по «БелТА»).

В 2008 году уровень дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном был понижен из-за требования США освободить белорусских политзаключенных и введения санкций против предприятия «Белнефтехим». Сначала белорусские власти сократили численность дипломатов в своем посольстве в Вашингтоне, а затем потребовали от США сделать то же самое со своим посольством в Минске. В марте 2019 года Белоруссия официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.

Господин Лукашенко, обращаясь к помощнику Дональда Трампа, заявил, что хотел бы обсудить двусторонние отношения «откровенно, даже по-дружески», несмотря на то, что некоторые вопросы могут быть «неприятными» для белорусской стороны.

«Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе которые, может быть, не очень приятны будут для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами»,— добавил он.

Господин Болтон в ответ выразил надежду на то, что на переговорах удастся найти взаимопонимание по вопросам прав человека и нераспространения оружия. «Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США — вопросы прав человека, нераспространения оружия. И я согласен с вами, мы должны быть предельно откровенны, и я думаю, мы сможем найти общий язык»,— цитирует его «Интерфакс». Он также отметил, что «история не стоит на месте: прошло достаточно много времени с момента распада Советского Союза, изменилась геополитическая ситуация». «Есть и вопросы, связанные со странами, находящимися за пределами региона (бывшего СССР.— “Ъ”), но которые также влияют на ситуацию здесь, я бы тоже хотел обсудить»,— сказал помощник президента США.

Джон Болтон прилетел в Минск 29 августа. В этот день он должен встретиться с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Ранее он посетил мемориал «Яма», возведенный в память о жертвах минского гетто.

В среду, 28 августа, господин Болтон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча стала подготовительной перед первым личным контактом президентов США и Украины.

Что еще обсуждали Джон Болтон и Владимир Зеленский, читайте в публикации “Ъ” «К Америке примеряют "нормандский формат"».