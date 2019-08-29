Обмен заключенными между Россией и Украиной в четверг не состоится

Обмен заключенными между Россией и Украиной в четверг, 29 августа, не состоится, заявил адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин «РИА Новости».

«Не сегодня 100%»,— сказал господин Рыбин. Он не сообщил дополнительных подробностей.

Ранее Валентин Рыбин говорил, что Россия и Украина согласовали дату обмена. Адвокат отмечал, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, пока не утверждены, и, «возможно, все еще поменяется». До этого появлялась информация, что обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной назначен на 28–29 августа.

Напомним, договоренности между странами были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. В обмене в том числе могут участвовать моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, предположительно, в списках не будет.

Пресс-секретарь генеральной прокурора Украины Лариса Сарган накануне сообщила, что изменение меры пресечения журналисту и главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35». Через час после публикации сообщение было удалено со страницы госпожи Сарган.

Кирилл Вышинский находился под арестом с 15 мая 2018 года. Он был арестован по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (госизмена и проведение подрывной информационной деятельности) и незаконном обороте оружия. Арест господину Вышинскому продлевали восемь раз. Накануне киевский суд отпустил главреда под личное обязательство. Кремль заявил, что приветствует это решение.

О подготовке к обмену заключенными и освобождении господина Вышинского читайте в материале “Ъ” «Укрепление обменного курса».