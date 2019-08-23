Участников перестрелки в Краснодаре задержали в Адлерском районе Сочи

Пятерых участников вооруженного конфликта со стрельбой из огнестрельного оружия, который произошел вечером 20 августа возле Вишняковского рынка в Краснодаре, задержали в четверг, 22 августа, в Адлерском районе Сочи. Как стало известно “Ъ-Кубань” из собственных источников, задержание проводили сотрудники полиции и ФСБ. Сопротивления задержанные не оказали.

Напомним, конфликт между чеченцами и дагестанцами произошел вечером 20 августа. Очевидцы засняли потасовку на видео. Позже правоохранительные органы сообщили, что один из участников конфликта из хулиганских побуждений произвел несколько беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия и не менее двух выстрелов в 27-летнего уроженца Дагестана. Молодой человек скончался в больнице.

В розыск были объявлены 28-летний уроженец Чечни Руслан Турашов, 25-летний Мурат Турашов, а также другие ранее неустановленные лица, которые скрылись с места происшествия на белой «Ладе “Приора”». При себе они имели огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Дмитрий Михеенко