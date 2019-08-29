Петицию с требованием не останавливать работу парламента Великобритании подписали более 1 млн человек

Около 1,1 млн человек подписали петицию с требованием отменить решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона временно приостановить работу парламента. Власти страны, согласно законодательству, должны реагировать на те петиции, которые набирают более 100 тыс. подписей.

«Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный ст. 50 срок не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза»,— говорится в тексте петиции.

Ранее королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную господином Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц. Парламент приостановит работу не позднее 12 сентября, а возобновит — 14 октября.

Многие английские СМИ связывали такую инициативу нового премьер-министра с его желанием скорейшего вывода Великобритании из Евросоюза по «жесткому сценарию» (без заключения сделки), так как приостановивший свою работу парламент не сможет и не успеет помешать реализации «Брексита» без соглашения. Выход запланирован на 31 октября, тем самым у парламента, не согласного с позицией правительства, не будет времени на обсуждение возможного законопроекта по отсрочке «Брексита». Сам господин Джонсон назвал «полной неправдой» предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом».

О том, как новый премьер-министр не оставил противникам «Брексита» шансов отложить срок выхода из ЕС, читайте в материале “Ъ”.