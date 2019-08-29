Главные анонсы 29 августа

Тверской суд Москвы рассмотрит пятый подряд протокол на незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина. Ему грозит до 10 суток ареста по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без уведомления) за твит об акции протеста 3 августа.

Акции протеста идут в столице с июля. Поводом стал отказ Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. В их числе, помимо господина Яшина, были Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас. О протестах

В Киеве пройдет первое пленарное заседание Верховной рады IX созыва, избранной по итогам внеочередных парламентских выборов. Более половины мест в парламенте займет партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». На заседании будет названо имя нового премьер-министра Украины. Чего ждать от новой Рады

Помощник президента США Джон Болтон посетит Белоруссию. Это первый за многие годы визит американского политика такого высокого уровня в Белоруссию.

Напомним, в 2008 году уровень дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном был понижен из-за требования США освободить белорусских политзаключенных и введения санкций против предприятия «Белнефтехим». Сначала белорусские власти сократили численность дипломатов в своем посольстве в Вашингтоне, а затем потребовали от США сделать то же самое со своим посольством в Минске.

В марте 2019 года Белоруссия официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске. О потеплении отношений между странами 3854083

В США начнет работу командование Космическими силами. Новое подразделение, в состав которого войдут 87 частей и подразделений, создано по распоряжению президента страны Дональда Трампа. Какие функции будет выполнять новая структура

В Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов UEFA сезона-2019/20.

Также будет объявлен лучший футболист года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. На награду претендуют португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси и голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк.

Как российский «Краснодар» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов

В Москве на «Открытие Арене» состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак»—«Брага» (Португалия). В первой игре «Спартак» проиграл со счетом 0:1. О первом матче