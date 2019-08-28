Аукцион по нанесению разметки в Ижевске вновь выиграло ООО «Роршах»

Глазовское ООО «Роршах» выиграло аукцион по нанесению горизонтальной разметки вблизи образовательных и дошкольных учреждений в Ижевске. Начальная стоимость контракта составляла 2,27 млн руб. — ООО «Роршах» снизило стоимость выполнения работ до 1,27 млн руб. Всего в аукционе участвовали шесть компаний. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, ранее ООО «Роршах» выиграло конкурс по нанесению осевой разметки на городских улицах. Затем власти Ижевска расторгнули договор с подрядчиком. По словам главы города Олега Бекмеметьева, компания не исполняла контрактные обязательства. Тогда в ООО «Роршах» удивились претензиям со стороны властей и объяснили ситуацию плохими погодными условиями. Затем представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественники проверили разметку, которую нанес новый подрядчик — часть участков не соответствовала нормативам. Подрядчика обязали переделать ее за свой счет. В последствии глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что что в Ижевске провалили работу по нанесению дорожной разметки.