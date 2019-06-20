Подрядчик переделает за свой счет часть нанесенной разметки в Ижевске

Представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественники проверили качество нанесенной разметки в Ижевске. Проверка показала, что часть участков не соответствует нормативам. В адрес подрядчика направят требование об устранении нарушений рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На данный момент на 100% нанесли бело-желтые полосы на пешеходные и переходы и 90% стоп-линий. Также в этом году в Ижевске проведут эксперимент — – нанесут разметку из термопластика на двух пешеходных переходах и двойную сплошную на ул. Пушкинская. Гарантийный срок разметки из краски составляет 3 месяца, из термопластика — 1 год.

Отметим, что нанесение дорожной разметки в Ижевске завершат до конца июня. Ранее власти Ижевска расторгли контракт с глазовской компанией «Роршах», которая ранее выиграла конкурс по нанесению осевой разметки на городских улицах. По словам главы города Олега Бекмеметьева, она не исполняет контрактные обязательства.