20 июня, четверг
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Подрядчик переделает за свой счет часть нанесенной разметки в Ижевске

Представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественники проверили качество нанесенной разметки в Ижевске. Проверка показала, что часть участков не соответствует нормативам. В адрес подрядчика направят требование об устранении нарушений рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На данный момент на 100% нанесли бело-желтые полосы на пешеходные и переходы и 90% стоп-линий. Также в этом году в Ижевске проведут эксперимент — – нанесут разметку из термопластика на двух пешеходных переходах и двойную сплошную на ул. Пушкинская. Гарантийный срок разметки из краски составляет 3 месяца, из термопластика — 1 год.

Отметим, что нанесение дорожной разметки в Ижевске завершат до конца июня. Ранее власти Ижевска расторгли контракт с глазовской компанией «Роршах», которая ранее выиграла конкурс по нанесению осевой разметки на городских улицах. По словам главы города Олега Бекмеметьева, она не исполняет контрактные обязательства.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Первые лица

Мероприятия

Партнерский проект

мы в социальных сетях

Профиль пользователя