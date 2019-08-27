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Председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Шредер призвал установить независимый контроль за качеством российской нефти

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, возглавляющий совет директоров «Роснефти», предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, поступающей из трубопроводов «Транснефти». Об этом говорится в письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, с которым ознакомились «Ведомости». В нем содержатся предложения, которые были сформированы на совете директоров «Роснефти».

По мнению господина Шредера, инцидент с попавшей в трубопровод «Дружба» нефтью с повышенным содержанием хлоорганических соединений, подорвал доверие к качеству российской нефти.

Герхард Шредер также предложил наказывать вплоть до закрытия мини-НПЗ, если они сдают нефть несоответствующего качества. При этом он выступил против идеи передачи в управление «Транснефти» всех пунктов сдачи и приема (ПСП) нефти, о которой ранее сообщал “Ъ”.

В апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. В июле «Транснефть» согласовала компенсацию за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» на уровне до $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки. С учетом того, что загрязнено оказалось около 4,3 млн тонн нефти, максимальный уровень компенсации может достигать $470 млн.

Подробнее о предложении по управлению «Транснефтью» пунктами сдачи и приема нефти в трубопроводы читайте в материале “Ъ”

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