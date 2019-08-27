Минтранс предложил поставить в летные вузы тренажеры для SSJ 100 на 8 млрд рублей

Минтранс России предложил вести подготовку коммерческих пилотов, специализирующихся на управлении самолетами Sukhoi Superjet 100, разработанными компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК). Для этого потребуется закупить в учебные заведения тренажеры на сумму более чем 8 млрд руб., заявили в ведомстве.

«Для этих целей Ульяновскому институту гражданской авиации потребуется шесть комплексных тренажеров RRJ-95, Санкт-Петербургскому государственному университету (гражданской авиации.— “Ъ”) — четыре»,— рассказала в интервью «РИА Новости» директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

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В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента 50% внутренних маршрутов должны выполняться, минуя Москву, поэтому спрос на пилотов, работающих на выпускном типе регионального самолета RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100), будет расти.

Что известно о сгоревшем SSJ 100 Читать далее

В мае самолет SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. Практически сразу от лизинга 18 самолетов SSJ 100 отказалась авиакомпания «Руслайн», объяснив это «репутационными рисками».

Гендиректор перевозчика Виталий Савельев, комментируя трагедию, заявил, что к компании «много вопросов» и у компании «много вопросов». В ОАК чуть позже обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100, отметив, что сами до окончания расследования катастрофы не давали комментариев о деятельности авиакомпании и тех проблемах, «которые она сама породила за счет неумелого менеджмента».

О предварительном отчете комиссии МАК читайте в публикации “Ъ”.