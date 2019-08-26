Советник гендиректора ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100

Советник гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Борис Алешин считает, что «Аэрофлот» дискредитирует Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. Напомним, тогда погиб 41 человек.

«Мы, промышленность, проявили максимум такта, мы не сказали ни одного слова в адрес ни "Аэрофлота", ни пилотов, ни подготовки в "Аэрофлоте", ни тех проблем, которые "Аэрофлот" сам породил за счет неумелого менеджмента. Потому что расследование должно было пройти до конца. И пока этого не сделано, никто не имеет права нигде бросать обвинения, причем чуть ли не по всей международной прессе. Поэтому это тоже вопрос дискредитации (SSJ 100), вы понимаете»,— сказал господин Алешин на Евразийском аэрокосмическом конгрессе (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, не должно существовать дискуссий «в одностороннем порядке» по поводу случившегося. Господин Алешин заявил, что «Аэрофлот» рассказал всему миру, что SSJ 100 — «дрянь и дерьмо, по-русски говоря».

Напомним, в конце июня гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании заявил после отчета МАК о катастрофе, что к компании «много вопросов» и у компании «много вопросов».

Что известно о сгоревшем SSJ 100 Читать далее

SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100. В нем напрямую не говорилось об ошибке пилотов, но отмечалось, что они оценивали ситуацию как штатную. По данным “Ъ”, к катастрофе могла привести именно ошибка пилотов.

О предварительном отчете комиссии МАК читайте в публикации “Ъ”.