Касамара отказалась от дебатов с Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь. Ранее телеканалу «Дождь» госпожа Касамара сообщила, что приняла предложение о дебатах. После этого она написала в Telegram, что они находятся с госпожой Соболь в заведомо неравных позициях, а значит политические дебаты невозможны.

«Предложение Любови Соболь провести дебаты с участием студентов Вышки расцениваю как попытку повысить политизацию студенческого сообщества. А она и так сейчас зашкаливает»,— написала Валерия Касамара. Она напомнила о нескольких студентах, которые сейчас преследуются за нарушение закона. При этом проректор ВЭШ сказала, что готова вести «диалог» с Любовью Соболь, «когда политические страсти улягутся».

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее в своем видеообращении юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сказала, что вызывает госпожу Касамару на «открытый разговор» от лица других незарегистрированных кандидатов — Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Владимира Милова и Дмитрия Гудкова, находящихся под административными арестами.

Валерия Касамара, которая после самовыдвижения позиционирует себя как кандидат «команды Сергея Собянина», выдвинулась в 45-м избирательном округе столицы. От этого же округа хотел выдвинуться Илья Яшин. Ему в регистрации было отказано. После того как господин Яшин посоветовал сторонникам поддержать другого кандидата по округу, представителя КПРФ Владислава Колмагорова, тот снял свою кандидатуру.

Подробности — в публикации “Ъ” «Касамара-городок».