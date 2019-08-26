Посольство США в России призвало освободить Уилана из-под ареста

Посольство США в России заявило, что до сих пор нет доказательств вины американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже. Он был задержан в конце декабря 2018 года и находится в СИЗО «Лефортово» уже почти восемь месяцев.

Как утверждает дипмиссия, американцу не дают возможности даже позвонить семье. «Каковы цели его изоляции? Пришло время положить этому конец и позволить Полу вернуться домой»,— говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в московской гостинице «Метрополь» после получения им сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он считает свой арест местью за американские санкции. Американец также убежден в необъективности судьи, ведущего его дело.

Подробности дела читайте в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».

Интервью брата задержанного — в материале “Ъ FM” «"Я знаю, что Пол — не шпион"».