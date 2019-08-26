Штаб кандидата в президенты Абхазии Аршбы признал поражение на выборах

Штаб бывшего замминистра иностранных дел Абхазии Олега Аршбы признал его поражение на президентских выборах. Баллотировавшийся с ним в тандеме Олег Барциц (претендовал на место вице-президента) сообщил ТАСС, что команда кандидата «провела собственный подсчет голосов». По его словам, во второй тур прошел председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Точные данные по процентам голосов в штабе не привели. «Когда нам стало ясно, что есть минимальное различие (по сравнению со вторым местом), мы не стали дожидаться решения ЦИК. Мы исходим из нравственных норм и постулатов и поэтому решили поздравить наших друзей из "Амцахары". Мы поздравили в телефонном разговоре Алхаса Квицинию и пожелали ему удачи»,— заявил господин Барциц.

Председатель абхазского ЦИКа Тамаз Гогия сказал ТАСС, что во второй тур помимо господина Квициния вышел и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Позднее, однако, представитель ЦИК отказался от своих слов. «Пока точно не подытожим все, мы не можем заявлять (о прошедших во второй тур.— “Ъ”)» пояснил он «РИА Новости». Точные данные должны огласить на пресс-конференции в 12:00 по местному времени (11:00 мск).

Напомним, в выборах участвовало рекордное число кандидатов — девять. Из-за того, что никому из них не удается набрать более половины голосов избирателей, в стране должен состояться второй тур. Как сообщалось после подсчета 97% голосов, господин Квициния набрал 24,61%. За действующего президента проголосовали 26,58%.

Подробнее о выборах в Абхазии — в публикации “Ъ” «Апсны о будущем».