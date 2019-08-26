Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.

В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%. По состоянию на 14:00 по местному времени (9:00 мск) индекс шанхайской биржи составил 2862,58 пункта (–1,22%) , а шэньчжэньской — 9259,75 пункта (–1,1%).

Более существенным падением отличился индекс гонконгской биржи Hang Seng. На открытии он упал на 3,27% — до отметки 25322. К 9:00 мск индекс падение несколько уменьшилось — до 2,94% (25408,68 пункта).

Если говорить о других индексах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), то снижением отмечаются и южнокорейский KOSPI (–1,51%, 1918,81 до), японский Nikkei 225 (2,15%, до 20266,99), австралийский S&P/ASX 200 (–1,27%, до 6440,9).

Напомним, США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. Как уточнил ранее американский президент, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.

Как развивается торговая война США и Китая, читайте в материале “Ъ”.