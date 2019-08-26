В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 полицейских

В Гонконге 15 сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений с протестующими. Акции протеста продолжаются там с июня. Поводом послужил закон об экстрадиции, который, как считают демонстранты, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Пострадавшие полицейские госпитализированы, сообщает China Daily. Накануне, 25 августа, полиция впервые применила водометы для разгона протестующих. В ответ те начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов «твердыми предметами» и пытались избить их металлическими прутьями.

В каком состоянии находится раненные полицейские, неизвестно. «Только когда имели место насильственные или незаконные действия, угрожавшие безопасности людей, полиция применяла соразмерную силу, чтобы предотвратить обострение ситуации»,— заявили в полиции.

Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию протестов в Гонконге, уличные акции не стихают. В выходные в акциях протеста, по оценкам корреспондента “Ъ”, приняли участие несколько сотен тысяч человек. 29 участников протестов были задержаны.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «"Если нам суждено сгореть — они сгорят вместе с нами"».