Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

Полицейские в Гонконге впервые применили водометы для разгона акции протеста, которая продолжается с июня. Поводом для демонстраций послужил закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Как пишет AFP, сначала полиция применила слезоточивый газ, после чего на улицы выехали машины с водометами. Полицейские пригрозили задействовать самолеты, если протестующие не разойдутся.

После вчерашних столкновений в больницах остаются 10 пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии. Есть ли в их числе полицейские, не ясно. Кроме того, задержаны 29 участников протестов.

Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию протестов в Гонконге, уличные акции не стихают. В минувшие выходные в акциях протеста, по оценкам корреспондента “Ъ”, приняли участие несколько сотен тысяч человек.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Facebook и Twitter взялись за китайских пропагандистов».