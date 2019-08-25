Во время протестов в Гонконге задержали 29 человек

Полиция Гонконга задержала 29 человек во время массовых протестов накануне, 24 августа. Напомним, массовые акции там продолжаются с начала июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Для разгона участников акции полицейские применили слезоточивый газ. Все задержанные «нарушали общественный порядок», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз полиции. В числе задержанных — 19 мужчин и 10 женщин. С июня задержаны уже более 700 человек.

Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию протестов в Гонконге, уличные акции в этом автономном районе нарастают. В минувшие выходные в акциях протеста, по оценкам корреспондента “Ъ”, приняли участие несколько сотен тысяч человек. Верховный суд Гонконга, тем временем, продлил запрет на проведение акций в аэропорту Чек Лап Кок.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Facebook и Twitter взялись за китайских пропагандистов».