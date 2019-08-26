«Союз МС-13» успешно перестыковался к другому модулю МКС

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» успешно перестыковался с модуля «Звезда» на модуль «Поиск» (МИМ2) Международной космической станции (МКС). 24 августа туда не смог причалить корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. Повторная попытка состоится завтра, 27 августа.

Как сообщает «Интерфакс», после отстыковки от «Звезды» «Союз МС-13» отошел от МКС на безопасное расстояние, а затем приблизился к модулю МИМ2. Корабль был пристыкован к МКС в ручном режиме. Руководил процессом командир корабля Александр Скворцов, ему помогали два бортинженера Лука Пармитано (из Италии) и Эндрю Морган (представитель NASA).

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что при стыковке «Союза МС-14» с МКС на международной станции возник сбой аппаратуры. Он назвал ситуацию «сложной», но заверил, что она находится под контролем.

Напомним, робота Федора создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Робот должен пробыть на МКС около двух недель. Планируется, что он будет помогать космонавтам на станции, в том числе в работах в открытом космосе.

О задачах андроида читайте в материале “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».