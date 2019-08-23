«РИА Новости» назвало задачи российского робота «Федора» на МКС

Российскому человекоподобному роботу «Федору» поручат протереть от пыли иллюминаторы на Международной космической станции (МКС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Робот пробудет на МКС около двух недель. Ранее его задачи держали в тайне.

По словам собеседника агентства, всего у антропоморфного робота будет четыре основные задачи. В частности, ему поручат подержать фонарик, чтобы подсветить одному из космонавтов рабочую зону. Также «Федор» должен будет с помощью кусачек обрезать кабель и соединить штекеры.

«Федор» отправился на МКС на космическом корабле «Союз МС-14». Его запустили с Байконура накануне, 22 августа. После стыковки, запланированной на 24 августа, робота перенесут в российский сегмент МКС. Управлять движениями «Федора» на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. Снимать проведение эксперимента на камеру будет второй член российского экипажа Алексей Овчинин.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Космические задачи робота Федора оставили в тайне».