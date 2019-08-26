Мнучин заявил о возможном праве Трампа призвать американские компании уйти из Китая

Президент США Дональд Трамп может получить право призвать американские компании уйти из Китая, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что это поможет компаниям США избежать последствий торговой войны.

Господин Мнучин отметил, что «свободная, справедливая и взаимная торговля с Китаем является главной целью президента, и что он будет делать все необходимо для того, чтобы добиться положительных результатов». Комментируя твит господина Трампа о призыве американских компаний искать альтернативу Китаю, министр отметил, что президент может объявить чрезвычайное положение, если у него будет такое право.

США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. Как уточнил ранее американский президент, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.

Как мировая экономика реагирует на торговые войны США и Китая, читайте в материале “Ъ”.